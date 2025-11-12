10.2 C
Roma
mercoledì – 12 Novembre 2025
Politica

UE alza la sfida climatica: obiettivi ambiziosi per il futuro

Da stranotizie
L’Unione Europea sta intensificando il suo impegno per la sostenibilità climatica. La Commissione Ambiente, Clima e Sicurezza Alimentare del Parlamento europeo ha approvato una posizione riguardo alla modifica della Legge europea sul clima, introducendo un nuovo obiettivo vincolante per il 2040: ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% rispetto ai livelli del 1990, in preparazione per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il documento è stato approvato con 55 voti favorevoli e 32 contrari, e il voto finale in plenaria è previsto a breve.

I deputati hanno evidenziato l’importanza di una transizione ecologica che proceda di pari passo con la competitività economica. Per facilitare questo processo, la proposta introduce forme di flessibilità per gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi climatici. A partire dal 2036, fino al 5% delle riduzioni potrà derivare da crediti di carbonio internazionali, con l’obiettivo di evitare abusi.

Inoltre, è stato richiesto di consentire l’utilizzo di rimozioni di carbonio interne all’UE per compensare le emissioni difficili da abbattere e di aumentare la flessibilità tra diversi settori e strumenti. Il Parlamento ha anche accolto la richiesta di posticipare al 2028 l’avvio del nuovo sistema ETS2, che estenderà la tariffazione del carbonio ai combustibili per edifici e trasporti, offrendo più tempo ai cittadini e alle imprese per adattarsi.

Infine, è stato stabilito che la Commissione dovrà presentare rapporti biennali sui progressi verso gli obiettivi, aggiornando i dati sulla rimozione di CO₂ e valutando eventuali difficoltà nell’applicazione delle politiche. Questo approccio mira a garantire una transizione verso la neutralità climatica che sia anche competitiva sul piano economico.

