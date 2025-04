Udito e demenza: un legame molto stretto

Un nuovo studio pubblicato su JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery mette in luce un legame tra la perdita uditiva e il rischio di sviluppare demenza. La ricerca, condotta da Jason Smith della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ha analizzato dati di quasi 3.000 persone oltre i 70 anni, evidenziando che fino al 32% delle diagnosi di demenza potrebbe essere attribuito a problemi di udito.

Lo studio ha coinvolto 2.946 adulti, con un’età media di circa 75 anni; il 66% di questi presentava una perdita uditiva clinicamente significativa. Le persone con problemi di udito avevano un rischio maggiore di sviluppare demenza. Questo collegamento si spiega con il fatto che la riduzione dell’udito interferisce con le interazioni sociali e porta a un senso di isolamento, mentre lo sforzo cognitivo necessario per compensare la perdita può deteriorare le funzioni cerebrali nel tempo.

Fortunatamente, è possibile intervenire. Lo studio suggerisce che affrontare precocemente la perdita uditiva può ritardare l’insorgenza della demenza, indicando l’importanza di diagnosi tempestive e l’uso di protesi acustiche. Gli autori raccomandano di prestare maggiore attenzione a questi problemi da parte della sanità pubblica, con test audiometrici più accurati, poiché chi ha problemi di udito tende spesso a minimizzarli.

In definitiva, i test uditivi dovrebbero diventare parte integrante della routine di prevenzione sanitaria, così come il monitoraggio della pressione e del colesterolo. Una buona capacità uditiva oggi può contribuire a mantenere la lucidità mentale in futuro.