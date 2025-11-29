Udinese vince a Parma

L’Udinese torna a segnare e vincere e la firma è sempre quella di Nicolò Zaniolo. Al Tardini, la squadra di Runjaic rialza la testa dopo le sconfitte contro Roma e Bologna e supera 2-0 il Parma. L’ultima vittoria era arrivata contro l’Atalanta con gol proprio di Zaniolo.

Ad aprire i conti nel primo tempo è il numero 10 bianconero, che sfrutta un’uscita sbagliata del portiere ducale Corvi e col mancino fa 1-0. Nel secondo tempo, l’Udinese chiude i conti: Davis prima si procura il rigore, con espulsione dopo l’OFR per Troilo, e poi lo trasforma.

L’Udinese sale a quota 18 e aggancia la Lazio, mentre il Parma cade dopo due risultati positivi e resta a +1 dalla zona retrocessione. Nicolò Zaniolo non si ferma più e sblocca il risultato al Tardini al minuto 11, approfittando in un’incertezza del portiere del Parma Corvi.

Conclusione perfetta e quarto gol con la maglia dell’Udinese per Nicolò Zaniolo, che dopo Cremonese, Juventus e Atalanta segna anche al Parma. Il Parma ritrova Jacob Ondrejka, che fa il suo esordio stagionale proprio oggi, in occasione di Parma-Udinese, dopo essere stato ai box dall’amichevole di luglio contro il Werder Brema.

Poco dopo il 60’, la gara del Tardini cambia: calcio di rigore per l’Udinese ed espulsione per Troilo. Davis si accende e colpisce il Parma, superando in dribbling in area di rigore Troilo, che lo ferma con un fallo, e poi trasforma il rigore con il mancino, firmando il 2-0 e la rete numero 4 in questa Serie A.