Lasagna non si ferma più

– Passo avanti probabilmente decisivo della Sampdoria in chiave salvezza. I bluerchiati infatti espugnano la Dacia Arena e agguantano in classifica proprio l’Udinese a quota 35. Per entrambe i giochi non sono ancora fatti, ma non dovrebbe mancare molto alla permanenza in A (entrambe hanno 6 punti in più della terzultima, il Lecce). Nel primo tempo botta e risposta tra i due capitani, Lasagna e Quagliarella che bagna il ritorno in campo col gol. Nel secondo tempo meglio gli ospiti che nel finale passano grazie a una spettacolare rovesciata di Bonazzoli e a Gabbiadini.

Gotti opta per Nestorovski e Lasagna come punte, mentre Ranieri (squalificato, in panchina c’è Benetti) si affida a un 4-4-1-1 con Ramirez a supporto del rientrante Quagliarella. Dopo qualche secondo Linetty impegna subito Musso che se la cava in due tempi; ma la partita è bloccata, molto tattica, con le due squadre che in fase di non possesso difendono compatte. Al quarto d’ora ancora Sampdoria pericolosa: colpo di testa in tuffo di Ramirez e Musso salva i suoi. L’estremo difensore friulano controlla anche un tentativo di Quagliarella mentre Sema, dall’altra parte, ci prova col destro ma trova solo un angolo. Al minuto 37 l’Udinese passa: lancio lungo, Yoshida va per colpire di testa ma Lasagna col fisico lo sposta e, una volta giunto al limite, insacca col sinistro. Sesto gol in cinque gare per il capitano friulano.

Quagliarella, rientro con gol

La Sampdoria contesta vivamente per l’intervento di Lasagna su Yoshida, ma Valeri ritiene tutto regolare, non va nemmeno al Var e ammonisce anche Audero per proteste. Intanto al 45′ Ramirez, toccato duro da Nestorovski alla mezz’ora, deve alzare bandiera bianca e lascia il campo: al suo posto entra Bonazzoli. Nell’unico minuto di recupero arriva il pareggio blucerchiato: Thorsby lancia in area, Ekdal di petto tocca all’indietro per Quagliarella che col destro gira in rete.

Bonazzoli come Vialli, gioia anche per Gabbiadini

La Sampdoria gioca decisamente meglio nel secondo tempo e Bonazzoli, tra i più attivi, al 49′ se ne va in contropiede ma poi calcia addosso a Jajalo. Al minuto 53 si rivede l’Udinese e, sugli sviluppi di un angolo, è decisivo Audero che dice di no coi piedi a Lasagna. Tocca poi a De Paul che con il suo destro prima calcia alto, quindi al 65′ impegna l’estremo difensore ospite. Nel finale c’è spazio anche per Gabbiadini che prende il posto di Quagliarella e al minuto 82 impegna Musso con un bel sinistro. Due minuti dopo la Sampdoria passa: cross basso dal fondo sinistro, rimpallo tra due difensori con il pallone che si impenna e Bonazzoli si inventa una rovesciata alla Vialli e insacca. L’Udinese reagisce ma il gol di Nyutinck, che approfitta di una brutta respinta di Audero, è con la mano: Valeri annulla con l’ausilio del Var. Sono quattro i minuti di recupero, i bianconeri ci provano ma è ancora la Sampdoria a segnare: punizione lunga, Nuytinck dorme, Gabbiadini in area controlla e fa centro col sinistro chiudendo i conti.

Udinese-Sampdoria 1-3 (1-1)

Udinese (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen (22′ st ter Avest), Jajalo (41′ st Teodorczyk), Walace (8′ st Fofana), De Paul, Sema; Nestorovski (8′ st Okaka), Lasagna. In panchina: Perisam, Becao, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Zeegelaar, De Maio, Andrade. Allenatore: Gotti

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty; Ramirez (45′ pt Bonazzoli), Quagliarella (33′ st Gabbiadini). In panchina: Chabot, Jankto, Askildsen, La Gumina, Maroni, Seculin, Leris, Murru, D’Amico, Bertolacci. Allenatore: Ranieri (squalificato, in panchina Benetti)

Arbitro: Valeri di Roma

Reti: 37′ pt Lasagna, 46′ pt Quagliarella; 39′ st Bonazzoli, 49′ st Gabbiadini

Ammoniti: Ekdal, Audero, Thorsby, Ter Avest, Augello

Angoli: 10-7

Recupero: 1′, 4′.