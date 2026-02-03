Udinese-Roma, gestione di Sacchi: nove ammonizioni

La prestazione dell’arbitro Juan Luca Sacchi nella partita Udinese-Roma è stata minuziosamente analizzata. Il fischietto di Macerata ha mostrato nove cartellini gialli nel posticipo del Bluenergy Stadium.

Sacchi, con oltre 250 gare all’attivo, aveva già diretto la Roma in sei occasioni, con i giallorossi sconfitti solo una volta. Con l’Udinese, invece, i precedenti sono nove, con solo due vittorie per i friulani. Nella scorsa stagione, il suo rendimento è stato altalenante.

In questa partita, l’arbitro è stato coadiuvato da Dei Giudici e Moro in linea, con Ayroldi come quarto uomo, Ghersini al Var e Maresca all’Avar. I giocatori ammoniti sono stati Ndicka, Davis, Kristensen, Mancini, El Aynaoui, Zemura, Pellegrini, Gueye e Miller.

I casi più discussi riguardano il cartellino giallo a Ndicka al 6′ per un’ostruzione manuale e la punizione concessa all’Udinese al 50′, da cui è nato il gol di Ekkelenkamp. La Roma ha contestato l’esistenza del fallo di Mancini su Davis. Al 91′, la rete di Cristante è stata annullata per un fuorigioco di Tsimikas nel cross iniziale.

Secondo l’analisi di Mediaset, non c’era rosso per Ndicka, la punizione per il gol era corretta perché Mancini fece fallo, e l’annullamento del gol fuori giusto. L’arbitro Fabbri è stato promosso nel verdetto finale.