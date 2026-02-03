13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Attualità

Udinese-Roma, gestione di Sacchi: nove ammonizioni

Da stranotizie
Udinese-Roma, gestione di Sacchi: nove ammonizioni

La prestazione dell’arbitro Juan Luca Sacchi nella partita Udinese-Roma è stata minuziosamente analizzata. Il fischietto di Macerata ha mostrato nove cartellini gialli nel posticipo del Bluenergy Stadium.

Sacchi, con oltre 250 gare all’attivo, aveva già diretto la Roma in sei occasioni, con i giallorossi sconfitti solo una volta. Con l’Udinese, invece, i precedenti sono nove, con solo due vittorie per i friulani. Nella scorsa stagione, il suo rendimento è stato altalenante.

In questa partita, l’arbitro è stato coadiuvato da Dei Giudici e Moro in linea, con Ayroldi come quarto uomo, Ghersini al Var e Maresca all’Avar. I giocatori ammoniti sono stati Ndicka, Davis, Kristensen, Mancini, El Aynaoui, Zemura, Pellegrini, Gueye e Miller.

I casi più discussi riguardano il cartellino giallo a Ndicka al 6′ per un’ostruzione manuale e la punizione concessa all’Udinese al 50′, da cui è nato il gol di Ekkelenkamp. La Roma ha contestato l’esistenza del fallo di Mancini su Davis. Al 91′, la rete di Cristante è stata annullata per un fuorigioco di Tsimikas nel cross iniziale.

Secondo l’analisi di Mediaset, non c’era rosso per Ndicka, la punizione per il gol era corretta perché Mancini fece fallo, e l’annullamento del gol fuori giusto. L’arbitro Fabbri è stato promosso nel verdetto finale.

Articolo precedente
RBA alza i tassi, inflazione in Australia resta ostinata
Articolo successivo
Christian Wilkins a Sydney, il look audace per Peggy Gou
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.