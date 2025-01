Udinese-Roma 1-2, la partita e i gol: rimonta giallorossa su rigore

La Roma torna a vincere in trasferta dopo 18 gare di digiuno, battendo 2-1 l’Udinese al Bluenergy Stadium il 26 gennaio, nella ventiduesima giornata di Serie A. I giallorossi, dopo un primo tempo deludente, pareggiano grazie a un rigore di Pellegrini, seguito pochi minuti dopo da un altro rigore trasformato da Dovbyk, dopo il vantaggio iniziale di Lucca per i bianconeri. Con questa vittoria, la Roma sale a 30 punti, superando l’Udinese che resta a 26, e resta imbattuta in campionato da sette partite.

Nella formazione di Ranieri, c’è stato un notevole turnover: in difesa giocano Celik, Mancini e Ndicka, con Rensch e Angelino sugli esterni. A centrocampo la coppia è Koné-Pisilli, mentre Dovbyk guida l’attacco. Durante la partita, l’Udinese segna il primo gol al 38′ con Lucca, che capitalizza un’ottima punizione. Nella ripresa, la Roma entra in campo più decisa e pareggia al 50′ con un rigore di Pellegrini.

Il secondo rigore, decisivo, arriva al 64′ per fallo di Sava su El Shaarawy, trasformato da Dovbyk. Nonostante i tentativi dell’Udinese di pareggiare, la Roma riesce a mantenere il vantaggio. Ranieri elogia la determinazione della squadra e sottolinea l’importanza del risultato per la fiducia futura. Mentre promuove il giovane Lucca come potenziale rinforzo, avverte che il girone di ritorno sarà impegnativo e ogni partita sarà difficile, con avversari da non sottovalutare.