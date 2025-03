Udinese-Parma 1-0, gol di Thauvin su rigore

L’Udinese ha vinto 1-0 contro il Parma nella 27ma giornata di Serie A. I padroni di casa sono stati pericolosi al 24mo minuto con Atta, il cui tiro è stato parato da Suzuki. Al 38′, l’Udinese è passata in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Thauvin, assegnato dall’arbitro Maresca dopo un consulto al Var per un tocco di mano in area. Thauvin ha calciato a mezza altezza, segnando alla destra del portiere del Parma.

Nella ripresa, il Parma ha cercato subito il pareggio al 47′, ma Padelli ha compiuto un miracolo su un tiro di Man, mandando la palla in angolo. L’Udinese ha risposto con Ehizibue, che al 55′ ha tentato un colpo al volo su un angolo, ma ha spedito la sfera fuori. Al 64′, Solet ha avuto un’altra opportunità, ma il suo colpo di testa su azione d’angolo è risultato troppo alto. Al 70′, Thauvin ha avuto una grande chance per raddoppiare, ma ha sprecato da ottima posizione calciando fuori.

Un gol di Thauvin al 78′ è stato annullato per fuorigioco di Lucca all’inizio dell’azione. All’86’, il Parma ha manovrato bene, con Pellegrino che ha costretto Padelli a una difficile parata. Nonostante le occasioni create, il risultato finale è rimasto invariato, con l’Udinese che ha portato a casa i tre punti.