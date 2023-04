Udinese-Monza 2-2, Beto pareggia al fotofinish

Udinese e Monza pareggiano 2-2 nel ‘lunch match’ della 29/a giornata di Serie A, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Lovric al 18′, rispondono Colpani al 48′ e Rovella al 56′; un rigore di Beto al 92′ fissa il punteggio sul 2-2 finale. In classifica i bianconeri salgono a quota 39 in decima posizione, mentre i brianzoli sono tredicesimi con 35 punti.

LA PARTITA – La prima parte dell’incontro è scandita da due episodi da moviola: il primo scaturisce da un tocco con il braccio in area di Bijol (che aveva prima impattato con il fianco), il secondo da una trattenuta ai limiti della regolarità di Becao su Valoti. In entrambi i casi, Massimi e il Var lasciano correre. Al 18′ i padroni di casa sbloccano l’inconrtro: Pablo Marí si fa sorprendere dal movimento di Beto, Lovric va in fuga alle sue spalle sul filtrante chirurgico di Walace e batte Di Gregorio per l’1-0.

In avvio di ripresa la squadra ospite ribalta il match. Al 48′ si accende Carlos Augusto: percussione potente sulla sinistra e cross sul secondo palo per Colpani, che si coordina alla perfezione e trova il pareggio con un tiro al volo. Il Monza prende ancora più coraggio e completa la rimonta con Rovella, che capitalizza un ottimo assist dalla destra di Sensi. La gioia per il centrocampista, al primo centro in carriera in Serie A, è incontenibile.

Le squadre si allungano ed entrambi i tecnici operano dei correttivi. Palladino si affida a Petagna, che rileva l’autore del pari Colpani, Sottil si gioca invece la carta del baby (17 anni) Pafundi. L’Udinese prova a far breccia nel muro eretto dai brianzoli, ma a sfiorare il gol sono nuovamente i biancorossi: l’occasione capita sulla testa di Rovella, che manda alto un pallone molto invitante di Ciurria.

Quando i giochi sembrano chiusi, si materializza l’ultimo colpo di scena della gara: Petagna tampona in area il neo-entrato Nestorovski, Massimi non ha dubbi e indica il dischetto. Alla battuta va Beto, che spiazza Di Gregorio e firma il 2-2 finale.