“Non me l’aspettavo di vincere. La cosa più bella è che i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare per far sì che accadesse. Sta mattina avevamo 12 giocatori della squadra, Samir si è voluto aggregare dicendo che 20 minuti poteva farli. Queste sono cose belle per il gruppo”. Lo ha detto Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, a Sky Sport dopo la vittoria sulla Juventus. “Quando giochi contro la Juventus fai quello che ti viene concesso. Ci sono momenti in cui la Juve schiaccia chiunque nella metà campo e devi fare l’incudine poi ci sono momenti in cui lascia campo e fai il martello”.

