– Il Lecce è vivo e infiamma la lotta salvezza. I salentini passano 2-1 a Udine e, grazie al tracollo del Genoa sul campo del Sassuolo, tornano a -1 dai rossoblu rimandando ogni verdetto all’ultima giornata. La sfida della Dacia Arena non era certo iniziata sotto i migliori auspici, con la squadra di Liverani costretta a inseguire dopo il vantaggio di Samir. I giallorossi, galvanizzati dalle notizie che arrivano da Reggio Emilia, trovano il pari sul finire del primo tempo e nella ripresa completano la rimonta che rimette tutto in discussione.

La cronaca della partita



Gotti rinuncia a Lasagna, Liverani punta su Shakhov

Gotti preferisce Troost-Ekong a De Maio in difesa e Nestorovski a Lasagna in attacco. Tra i salentini Calderoni ha la meglio su Dell’Orco a sinistra, mentre Shakhov vince il ballottaggio con Saponara per affiancare Falco alle spalle di Lapadula. Il Lecce prende in mano le redini del gioco fin dalle prime battute, ma la manovra ospite non trova particolari sbocchi e si rivela piuttosto sterile di fronte alla solidità difensiva dei friulani.

Samir gela il Lecce

L’Udinese resta in attesa, dando comunque la sensazione di poter colpire quando riparte. Le migliori occasioni, non a caso, sono di marca bianconera: al 15’ e al 35’ Gabriel vince il personale duello con De Paul, dimostrando senso della posizione e prontezza di riflessi. Sul successivo angolo, però, il portiere brasiliano non può nulla di fronte al colpo di testa di Samir, bravo a rubare il tempo alla difesa leccese.



Mancosu a segno su rigore

Il gol subito vanifica il vantaggio del Sassuolo sul Genoa, ma quasi in concomitanza con il raddoppio neroverde, ecco l’episodio che rianima i giallorossi. Becao intercetta con il braccio un traversone di Falco in piena area e Orsato indica il dischetto con decisione. Dagli undici metri Mancosu calcia centralmente e riporta in equilibrio il match. Nella ripresa il Lecce stenta e fa infuriare un incontenibile Liverani a bordo campo. L’azione ristagna nella metà campo dell’Udinese, senza che i salentini riescano ad affondare dalle parti di Musso.



Lapadula firma il sorpasso

La palla gol sprecata da Lucioni sugli sviluppi di calcio d’angolo al 79’ sa tanto di occasione mancata, ma al contempo evidenzia le prime crepe nella difesa friulana, fino a quel momento sempre sul pezzo. La conferma arriva due minuti più tardi, quando Barak e Lapadula godono di troppa libertà per triangolare in area: l’attaccante raccoglie la palla di ritorno e trafigge da pochi passi Musso.



Discorso salvezza riaperto

Nel finale Lasagna si divora il pari in contropiede e, scampato il pericolo, gli uomini di Liverani possono far esplodere la loro rabbiosa esultanza al triplice fischio. Il Lecce, visto il -1 sul Genoa, continua a non essere padrone del proprio destino, ma adesso la rincorsa alla salvezza, anche psicologicamente, assume tutto un altro sapore. Saranno la sfida del Via del Mare contro il Parma e quella del Genoa in casa con il Verona, entrambe in programma domenica, a decretare la terza retrocessa in serie B.



Udinese-Lecce 1-2 (1-1)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana (25′ st Zeegelaar), Sema; Okaka (9′ st Lasagna), Nestorovski. In panchina: Perisan, Nicolas, Mazzolo, De Maio, Ballarini, Palumbo, Compagnon, Oviszach, Lirussi. All. Gotti.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz (7′ st Meccariello), Calderoni (7′ st Dell’Orco); Mancosu (14′ st Majer), Petriccione (38′ st Tachtsidis), Barak; Falco, Shakhov; Lapadula (38′ st Saponara). In panchina: Vigorito, Sava, Vera, Monterisi, Colella, Maselli, Rimoli. All. Liverani.

Reti: 36′ pt Samir, 40′ pt Mancosu (rig), 36′ st Lapadula.

Arbitro: Orsato di Schio.

Note – Serata serena, terreno non in perfette condizioni. Ammoniti: Paz, Calderoni, Lapadula, Sema, Donati. Angoli: 5-5. Recupero: 2′ pt, 6′ st.