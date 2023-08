Udinese-Juventus oggi 20 agosto: orario, formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Juventus di Massimiliano Allegri debutta oggi sul campo dell’Udinese alle 20.45 nel match in calendario per la prima giornata della Serie A 2023-2024. Nella sfida tutta bianconera, i torinesi si presentano con una formazione quasi identica a quella utilizzata nello scorso campionato: unica novità, sulla fascia, Weah.

Le formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto. All. Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

“La Juve ha ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nelle prime 4”, le parole di Allegri alla vigilia del match. “Sarà la prima partita, c’è sempre grande curiosità. Inizia il campionato, iniziano le partite dove contano i punti. Domani sarà la prima tappa di un percorso che durerà fino al 25 maggio. La squadra sta lavorando bene, ci sono giocatori che hanno un anno di esperienza in più alla Juve e quindi saranno cresciuti. Abbiamo visto buone cose, ma il calcio in estate è un’altra cosa. Domani conta di più, ci sono i tre punti in palio”, aggiunge l’allenatore.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. In streaming, il match sarà visibile sull’app di Dazn o sul sito della piattaforma.