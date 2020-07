Juventus avanti 1-0 sul campo dell’Udinese e sempre più vicina allo scudetto. I campioni d’Italia vanno al riposo in vantaggio grazie alla rete di De Ligt, a segno al 42′ con un perfetto destro da 20 metri. Il gol del difensore olandese arriva alla fine della frazione che offre poche emozioni. La Juve rischia di andare sotto con l”autopalo’ di Danilo, che di testa devia verso la propria porta un cross proveniente da sinistra. In avanti, i torinesi si rendono pericolosi con le conclusioni di Ronaldo e Dybala, che non inquadrano la porta. Quando lo 0-0 sembra destinato a durare fino al riposo, De Ligt inventa il gol che spezza l’equilibrio.

Fonte