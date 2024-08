Udinese, infortunio per Sanchez

Non è cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura di Sanchez con la maglia dell’Udinese. Il cileno ha saltato la prima partita contro il Bologna, ma la situazione non è in miglioramento, anzi. Il club ha comunicato che Sanchez ha rimediato un infortunio muscolare in allenamento. Questo il comunicato.

Udinese Calcio comunica che Alexis Sanchez ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero.

Ha già saltato la gara d’esordio al Dall’Ara, ma non finisce qui: Sanchez non ci sarà neanche contro la Lazio, nella 2^ giornata del campionato di Serie A. L’attaccante cileno non è al top della condizione atletica, ma oltre a questo adesso soffre come visto anche di un problema muscolare che sarà approfondito dallo staff medico nelle prossime ore attraverso altri esami strumentali. Piuttosto probabile che debba stare fuori persino nella gara successiva contro il Como e rivedersi dunque a disposizione direttamente dopo la sosta, in occasione della trasferta di Parma di metà settembre.

In sua assenza, confermato l’assetto offensivo dei friulani: Lucca riferimento centrale, alle sue spalle Thauvin e Brenner a innescarlo con Davis e Bravo prime alternative per dare man forte a partita in corso.