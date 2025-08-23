Udinese in Champions: la storica vittoria contro lo Sporting

Il 23 agosto, la tensione a Udine è intensa per la partita contro lo Sporting CP, che determina l’accesso dell’Udinese alla fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria per 1-0 in Portogallo, l’Udinese può permettersi di non perdere per raggiungere un traguardo storico.

Circa 27.000 tifosi assistono all’incontro e festeggiano già a metà primo tempo quando Iaquinta trasforma un rigore. Il raddoppio di Natali aumenta il vantaggio, ma Douala riesce a riaprire i giochi per i portoghesi prima dell’intervallo, segnando il 2-1. Nella ripresa, il risultato rimane invariato fino al gol della sicurezza di Barreto. Sebbene Pinilla segni nel recupero, il match si chiude sul 3-2 per l’Udinese, che accede così alla fase a gironi della Champions League per la prima volta.

Nella Champions League, l’Udinese si trova nel girone con Barcellona, Werder Brema e Panathinaikos. La squadra chiude il girone al terzo posto, sfiorando la qualificazione agli ottavi fino all’ultimo match. Retrocessa in Coppa UEFA, l’Udinese supera il Lens, ma viene eliminata agli ottavi di finale dal Levski Sofia.

Il punteggio finale della partita Udinese-Sporting CP è 3-2, con le reti di Iaquinta su rigore al 23′ del primo tempo, Natali al 35′, Douala al 39′, Barreto al 46′ del secondo tempo e Pinilla al 47′.

La formazione dell’Udinese include De Sanctis in porta, con Natali, Bertotto (capitano), e Felipe in difesa, mentre a centrocampo giocano Zenoni, Obodo, Muntari, Vidigal e Candela, e in attacco Di Natale e Iaquinta. Allenatore: Cosmi.

Lo Sporting CP schiera Ricardo in porta, Beto (capitano) e Anderson Polga in difesa, Rochemback e Loureiro a centrocampo, e Douala e Liedson in attacco. Allenatore: Peseiro.