Udinese, buone notizie: Thauvin ci sarà

Florian Thauvin ha recuperato e sarà convocato per la partita di domani contro il Venezia, come annunciato dal tecnico Runjaic durante la conferenza stampa. Thauvin ha ripreso ad allenarsi con la squadra da domenica, mostrando un buon umore e felicità per il suo rientro. Nonostante ciò, potrebbe iniziare la partita dalla panchina, dato che Runjaic sembra intenzionato a schierare Davis e Lucca in attacco, i quali hanno avuto una prestazione positiva contro il Cagliari, segnando entrambi.

In merito al reparto offensivo, l’allenatore potrebbe optare per Kamara sulla fascia sinistra, preferendolo a Zemura. In difesa, Tourè si conferma il favorito nella competizione con Giannetti. Runjaic ha anche parlato della gestione dei giocatori e del possibile turnover: “Siamo sempre concentrati sulla partita successiva, la quale è sempre la più importante. Tuttavia, in una settimana come questa, è normale considerare il turnover, è una possibilità”. Per ora, si riserva di non rivelare nulla sulla formazione definitiva, rimandando ogni decisione a domani.

La situazione della squadra è abbastanza positiva visto il recupero di Thauvin, dato che la sua presenza può contribuire significativamente alla dinamica del gioco. Tuttavia, Runjaic ha chiarito che la priorità è mantenere una squadra equilibrata e competitiva. L’allenatore dovrà ponderare bene le sue scelte, considerando le prestazioni recenti dei giocatori, per decidere chi sarà titolare e chi partirà dalla panchina.

La prossima partita contro il Venezia rappresenta quindi una sfida importante e le scelte di Runjaic saranno cruciali per il risultato dell’incontro. I tifosi sono in attesa di vedere come l’allenatore gestirà il recupero di Thauvin e le potenziali rotazioni nel team, in un quadro in evoluzione che potrebbe influenzare le prestazioni future della squadra. La preparazione alla partita è in pieno svolgimento, con l’allenatore che utilizza il tempo rimanente per riflettere e prendere decisioni strategiche.