Udinese-Bologna 0-0, corsa Champions: la classifica si modifica

Frenata del Bologna nella corsa per la Champions League, con un pareggio 0-0 in trasferta contro l’Udinese, che interrompe una serie di cinque sconfitte. La partita è stata equilibrata, con un palo per ciascuna squadra: Davis per i friulani e Orsolini per i rossoblu. Il Bologna sale a 61 punti, subendo il sorpasso della Juventus al quarto posto, mentre l’Udinese si stabilizza al dodicesimo con 41 punti.

La prima occasione è per l’Udinese, con il tiro di Davis che colpisce la traversa. Al 9′ Dallinga serve Odgaard, ma Karlstrom interviene. Al 15′ Ekkelenkamp prova da lontano senza successo e al 22′ Payero, dopo aver rubato palla, non riesce a segnare. Orsolini si fa notare al 28′ ma il cross viene fermato da Okoye. Diverse occasioni e segnalazioni di fuori gioco caratterizzano il primo tempo, dove il Bologna non riesce a concretizzare.

Dopo l’intervallo, Pobega entra al posto di Aebischer. Al 7′, Payero sfiora la rete su punizione, ma il pallone esce di poco. Il Bologna crea diverse opportunità con calci d’angolo, ma senza risultati. Al 22′ Orsolini colpisce di nuovo la traversa con una punizione. Nella fase finale, le squadre effettuano numerosi cambi, mentre l’Udinese protesta per un possibile rigore non assegnato.

L’ultima occasione del match per il Bologna arriva al 44′, con un cross di Miranda e un colpo di testa di Orsolini, che termina alto. Nel recupero, gialli anche per Ehizibue, Payero e Karlstrom, che salteranno la prossima partita.