Udinese-Atalanta 0-0: la cronaca della partita

Si interrompe la corsa dell’Atalanta, che pareggia 0-0 contro l’Udinese nell’anticipo del sabato, mancando l’occasione di agganciare momentaneamente il Napoli capolista. Nella gara al Bluenergy Stadium, i nerazzurri hanno dovuto far fronte a diverse difficoltà, rischiando più volte di subire gol. Grazie a un’ottima prestazione di Carnesecchi e un pizzico di fortuna, la squadra di Gasperini riesce a portare a casa un punto. Un momento chiave è stato il finale di primo tempo, quando Sanchez ha colpito palo e traversa in rapida successione. Con questo pareggio, l’Atalanta resta seconda in classifica, con 42 punti, mentre l’Udinese è nona, con 26 punti.

L’inizio della partita ha visto l’Udinese farsi subito pericolosa, mettendo in difficoltà la difesa nerazzurra. Già al 22’, Thauvin, servito da Ehizibue, ha tentato la conclusione ma il suo tiro deviato è finito fuori. Intorno alla mezz’ora, Bijol è riuscito a impensierire la retroguardia atalantina con un colpo di testa su corner, ma Carnesecchi ha risposto con due interventi provvidenziali, mantenendo il punteggio fermo sullo 0-0. L’Atalanta, in questo incontro, ha mostrato un gioco meno brillante rispetto a quanto visto nella prima parte di campionato, e ha rischiato ulteriormente nel finale di primo tempo.

Nella seconda metà della partita, il copione non è cambiato: l’Udinese ha continuato a controllare il gioco, mentre l’Atalanta si è dedicata principalmente alla difesa. Gasperini ha tentato di dare una scossa al match introducendo Zaniolo e Samardzic al posto di Lookman e Pasalic, ma non sono riusciti a invertire la rotta. Nel finale, un brivido per i nerazzurri: Samardzic, ex dell’incontro, ha provato un tiro di sinistro, ma Sava ha effettuato una parata decisiva, impedendo il gol della vittoria dell’Udinese. La partita si conclude quindi in equilibrio, senza che nessuna delle due squadre riesca a prevalere.