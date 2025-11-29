Udine si prepara a Telethon

Udine si prepara a vivere un weekend di sport, partecipazione e solidarietà in occasione della 27ª edizione della staffetta Telethon. Oltre mille squadre parteciperanno alla corsa, che richiamerà più di 26 mila corridori.

L’amministrazione comunale ha deciso di accompagnare la celebre Staffetta 24×1 ora con un articolato programma di iniziative collaterali per animare il centro cittadino e coinvolgere tutti. Secondo il vicesindaco Alessandro Venanzi, Telethon è diventato un patrimonio della comunità e ogni anno migliaia di persone scelgono di partecipare alla staffetta.

In piazza Libertà sarà installata una grande sfera luminosa sospesa, personalizzata con il nuovo logo del Comune di Udine, che fungerà da elemento scenografico e strumento di comunicazione istituzionale. In piazza Duomo, andrà in scena il “Pianista fuoriposto”, con un artista che si esibirà sospeso a diversi metri d’altezza insieme al suo pianoforte.

La musica sarà protagonista in piazza Venerio, dove salirà sul palco il famoso dj Mario Fargetta, seguito da altri dj noti della consolle locali. La festa continuerà domenica con nuovi dj set e il concerto dei The NuVoices Project, ensemble gospel noto per il suo repertorio pop, rock e gospel.