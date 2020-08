“Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità… Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più”. È la “soluzione” promessa dal responsabile della Protezione civile di Grado, Giuliano Felluga (un dipendente comunale), per sedare la rivolta scoppiata ieri all’interno dell’ex caserma Cavarzerani di Udine, dove 400 migranti hanno innescato disordini – grida, pietre contro la polizia, roghi – per protestare contro la quarantena imposta dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini (Lega Nord).

Su Fb, in risposta a due utenti e sotto al post di Ilaria Cecot, ex assessore provinciale, Felluga si lascia andare a frasi deliranti parlando appunto di “squadroni della morte”. Ringhia il coordinatore della Protezione civile: “A Grado ci sono persone che metterebbero la firma per avere la roba da mangiare che loro (i migranti, ndr) buttano via. E noi sappiamo solo assistere gli stranieri e i nostri non li aiutiamo”.

L’utente Maria Maddalena Marchesan chiede spiegazioni su quel “squadroni della morte”. E Felluga spiega: “Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio così non rompono più”.

Parole “gravissime, inaccettabili e vergognose”, tuona Ilaria Cecot. Condanna anche da parte della CGIL regionale, che chiede alle autorità e al sindaco di Grado di condannare le frasi di Felluga e di prendere provvedimenti, trattandosi per di più di un dipendente comunale.

La situazione dell’ex caserma Cavarzerani di Udine è incandescente (letteralmente) e la tensione è cresciuta nelle ultime 48 ore. A innescare le violente proteste degli oltre 400 migranti ospitati nella struttura è stato il prolungamento della quarantena decisa dal sindaco. Un provvedimento reso necessario dopo che nella caserma – che potrebbe accogliere al massimo 300 persone – sono stati sistemati (in una roulotte, per evitare il contagio) tre persone positive al Covid 19. Ciò ha reso necessario sottoporre tutti gli altri ospiti a 15 giorni di lockdown. Sarebbe scaduto oggi. Ma il primocittadino lo ha prorogato fino al 16 agosto. Da qui, la rivolta dei migranti, la maggior parte dei quali richiedenti asilo.

Sul caso divampano le polemiche con la Lega Nord – che governa il Fvg – in prima linea. Dalla paura di nuovi focolai di coronavirus e dalla propaganda anti immigrati alla promessa di “squadroni della morte” il passo è stato breve.