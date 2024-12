U&D: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza annunciano “Un futuro insieme”

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, protagonisti del programma Uomini e Donne, hanno espresso il loro desiderio di avere un figlio e stanno attivamente tentando di realizzare questo sogno. Alessandro ha rivelato al settimanale Nuovo di voler ricevere come regalo di Natale proprio un figlio da Roberta, sottolineando quanto sarebbe felice se la notizia arrivasse entro la fine dell’anno. La coppia, che ha superato difficoltà passate e relazioni precedenti, sembra aver trovato un equilibrio solido e duraturo.

Alessandro, che in precedenza ha avuto una relazione con Ida Platano, ha dichiarato che la sua attuale storia con Roberta è molto più stabile. Roberta, già madre di un ragazzo, è al centro di questo progetto di famiglia che entrambi desiderano ardentemente. Vicinanza ha affermato: “Ci stiamo provando, ci sono lavori in corso…”. Questo atteggiamento positivo porta entrambi a sperare che la buona notizia possa arrivare presto.

Non è la prima volta che Alessandro e Roberta parlano dell’idea di avere un figlio, ma è la prima volta che confermano di essere realmente impegnati nel tentativo. Alessandro ha mostrato il suo desiderio di paternità anche in altre occasioni, come durante il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha portato con sé delle scarpine da neonato.

Nonostante il forte desiderio di diventare genitori, i due non hanno pianificato un matrimonio imminente, affermando di non sentirne la necessità al momento. La coppia spera che, nel periodo natalizio, si possa realizzare il loro sogno più grande, dando così vita a una nuova famiglia.

La storia d’amore tra Roberta e Alessandro, iniziata nel contesto di Uomini e Donne, si è evoluta con il tempo, portando a un legame più profondo. L’idea di crescere un bambino insieme rappresenta per loro un passo importante verso un futuro condiviso, e i due sono estremamente entusiasti all’idea di coronare il loro amore con un figlio. Resta da vedere se il loro desiderio si avvererà in tempo per Natale, un momento che ambisce a essere magico e significativo per entrambi.