Ucraina, Zelensky: “Le affermazioni di Putin sul divieto di attacchi alle infrastrutture energetiche non corrispondono alla realtà”

Durante una conferenza stampa con il presidente finlandese Alexander Stubb, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non intende fare concessioni territoriali alla Russia e non accetterà la richiesta di Mosca di fermare gli aiuti militari. Zelensky ha dichiarato che le affermazioni di Putin sono “molto diverse dalla realtà”, evidenziando una netta divergenza tra le parole del presidente russo e la situazione attuale. La posizione di Kiev rimane ferma nella sua opposizione a qualsiasi accordo che possa compromettere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. La conferenza ha messo in luce la determinazione del governo ucraino a mantenere il supporto internazionale e non cedere alle pressioni russe. Inoltre, Zelensky ha voluto sottolineare l’importanza della cooperazione tra Ucraina e Finlandia, indicando che il sostegno militare è cruciale per affrontare l’aggressione russa. La situazione continua a rimanere tesa, con entrambi i leaders pronti a discutere ulteriori misure di aiuto per rafforzare la difesa ucraina.