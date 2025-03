Ucraina, Zelensky incontra il principe bin Salman in Arabia Saudita: colloqui Usa a Gedda martedì

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a Gedda, Arabia Saudita, per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman. Tuttavia, non parteciperà ai colloqui tra le delegazioni ucraina e statunitense che si svolgeranno nella stessa città. L’obiettivo principale di Kiev è quello di convincere gli Stati Uniti a riprendere la fornitura di intelligence e di armi, sospesa in passato durante la presidenza di Donald Trump. Questo incontro rappresenta un importante passo nei tentativi dell’Ucraina di rafforzare il supporto internazionale nella sua lotta contro l’aggressione russa, cercando di consolidare alleanze strategiche in Medio Oriente. La visita di Zelensky sottolinea l’importanza della cooperazione tra l’Ucraina e i paesi arabi, con il desiderio di ricevere un sostegno più significativo sul fronte militare e politico. Mentre si svolgono i colloqui tra Ucraina e Stati Uniti, la questione della sicurezza e dell’assistenza militare rimane al centro dell’attenzione. La presenza di Zelensky in Arabia Saudita evidenzia il crescente interesse dell’Ucraina nel cercare nuovi alleati e nel rafforzare le relazioni con le potenze regionali.