Ucraina, Zelensky dal Papa venerdì. Domani da Meloni a Villa Pamphili.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sarà ricevuto dal Papa in Vaticano venerdì alle 9.30. Questo incontro segue un faccia a faccia avuto dai due nel maggio 2023 e un incontro bilaterale a giugno durante il G7 in Puglia. Il Papa ha frequentemente ricevuto inviti per visitare Kiev, ma ha sempre formalizzato la sua proposta con la condizione di recarsi anche a Mosca, ricevendo però una risposta negativa dal Cremlino.

In aggiunta, si prevede che Zelenskyy arrivi a Roma domani, come anticipato dall’Adnkronos. Durante la sua visita, il Presidente ucraino si incontrerà con la premier Giorgia Meloni per una cena che avrà luogo a Villa Doria Pamphili. Questo appuntamento sembra confermato nonostante il rinvio del vertice di Ramstein. Al momento, Zelenskyy si trova a Dubrovnik per partecipare al terzo summit Ucraina-Europa sud-orientale con i leader dei Balcani.

Il viaggio di Zelenskyy in Italia mira a rafforzare le relazioni tra Ucraina e Italia e a discutere questioni di sicurezza e sostegno. La visita si inserisce in un contesto più ampio di incontri diplomatici in cui Zelenskyy dovrebbe anche visitare altre capitali europee nei prossimi giorni, per continuare a promuovere il sostegno verso la sua nazione in un periodo critico.

Nel corso di questi incontri, la situazione in Ucraina e le possibili soluzioni per il conflitto con la Russia saranno al centro delle discussioni. Zelenskyy ha cercato in molte occasioni di ottenere un sostegno solidale da parte dei leader europei, evidenziando l’importanza della cooperazione internazionale per affrontare le sfide attuali.

Il Papa, d’altro canto, ha spesso parlato dell’urgenza di una pace duratura e ha mantenuto attivo un dialogo tra le varie parti coinvolte. La sua mediazione potrebbe rivelarsi cruciale per trovare un punto di incontro e promuovere iniziative di pace. La visita di Zelenskyy a Roma rappresenta quindi un’opportunità significativa per approfondire le relazioni tra i due paesi e discutere su come affrontare la grave situazione in Ucraina.