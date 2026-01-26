6.9 C
Ucraina: Zelensky chiede aiuto

Da stranotizie

Gli eventi bellici continuano a occupare la scena internazionale. La situazione in Ucraina si è fatta critica, l’attacco russo ha lasciato Kiev senza elettricità. Zelensky chiede maggior aiuto per la difesa aerea.

Figlia di esponente iraniano licenziata da università Usa
