Ucraina: Zelensky chiede aiuto

Gli eventi bellici continuano a occupare la scena internazionale. La situazione in Ucraina si è fatta critica, l’attacco russo ha lasciato Kiev senza elettricità. Zelensky chiede maggior aiuto per la difesa aerea.
