Ucraina: Yermak si dimette

Andriy Yermak, il potente capo dell’Ufficio presidenziale ucraino, si è dimesso dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta su un sistema di tangenti nel settore energetico. Yermak, considerato il braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, ha annunciato la sua decisione di lasciare l’incarico e di andare al fronte, pronto a qualsiasi rappresaglia.

L’inchiesta, nota come “operazione Midas”, ha scoperchiato un sistema di corruzione che coinvolge vecchi soci d’affari di Zelensky e dirigenti di Energoatom. Due ministri si sono già dimessi a causa dello scandalo. Yermak, nel suo messaggio di addio, ha sottolineato la sua onestà e la sua fedeltà al presidente, che definisce “mio amico prima di questo incarico e lo rimarrà anche dopo”.

La dimissioni di Yermak arrivano in un momento critico per l’Ucraina, che sta affrontando la guerra con la Russia. Zelensky ha annunciato il reboot del suo ufficio e ha ribadito la sua determinazione a non farsi distrarre dalla difesa del Paese. Il presidente ha anche affidato la guida della delegazione per le trattative di pace a Rustem Umerov, ex ministro della Difesa.

La guerra continua a mordere, con la Russia che tenta di piegare la capitale ucraina con “l’arma del freddo”. Ieri mattina, Kiev è stata colpita da 600 droni e 36 missili russi, causando tre morti e decine di feriti. La Russia ha anche tentato di colpire due petroliere della “flotta ombra” russa con droni navali Sea Baby.