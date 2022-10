Ucraina, volontario scopre cosa fanno i cani in attesa: incredibile

Un volontario ha osservato e fotografato la straordinaria attesa di alcuni cani rimasti randagi in Ucraina a causa della guerra.

Oltre ovviamente alle persone, a fare le spese della guerra in Ucraina ci sono anche centinaia di animali. Numerosi cani e gatti sono infatti diventati randagi a causa degli attacchi che il paese ha subito. Molti di questi sono stati purtroppo abbandonati dalle proprie famiglie che sono dovute fuggire, altri hanno perso la loro abitazione per i bombardamenti e altri ancora, purtroppo, sono rimasti “orfani”. Questa situazione ha di conseguenza popolato le città di animali costretti a vivere per le strade e a cercare del cibo per potersi sostentare. Per fortuna molti volontari hanno deciso di non chiudere gli occhi davanti a questa situazione e provano ogni giorno a prendersi cura di loro nei modi in cui è possibile. Uno di questi volontari ha assistito ad una scena che ha davvero dell’incredibile!

La straordinaria foto del comportamento di alcuni cani randagi in Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina è ormai in atto da diversi mesi e a causa del conflitto sono numerosi i problemi e i disagi che sono venuti a presentarsi. Al primo posto, ovviamente, c’è il disastro umanitario di cui sono protagoniste migliaia di persone e famiglie. Una delle conseguenze dirette a questo, però, è l’aumento esponenziale di gatti e cani che non hanno più una casa e che si sono ritrovati da un momento all’altro a vivere da soli per strada. Molti di questi animali però non sono mai stati abituati a vivere così e riuscire a difendersi, superare il trauma dell’abbandono e cercare del cibo per sostentarsi è per loro davvero difficile.

Nonostante le numerose difficoltà che questi animali stanno vivendo, è straordinario osservare come si siano riuniti in branchi per farsi forza a vicenda. Non è raro infatti osservare gruppi di cani che si muovono insieme per le vie deserte delle città del paese.

A prendersi cura di loro, nelle modalità in cui questo è possibile, ci sono però diversi volontari che hanno deciso di dedicare le loro energie e il loro tempo proprio per poter rendere meno dura la vita in strada. Non sono moltissimi i mezzi a disposizione ma l’impegno di queste persone è davvero importante per non lasciare nel dimenticatoio questi splendidi esseri viventi.

Tra questi volontari c’è anche l’americano Nate Mook che si sta dedicando ai cani e ai gatti randagi nella città di Kramatorsk. Proprio in questa cittadina ucraina, Nate è stato testimone di una scena che lo ha lasciato davvero senza parole, ma che per fortuna ha deciso di immortalare con una foto.

Nate ed altri volontari hanno installato dei distributori di cibo su alcuni pali per la segnaletica stradale. Questi sono stati messi a disposizione per i cani randagi che necessitano di cibarsi. La cosa che lo ha colpito è stata quella di vedere un gruppo di cani che si aggirava per la citta ucraina mettersi in fila indiana in attesa del loro turno per poter mangiare qualcosa. Nonostante fossero di certo affamati, erano così composti da sembrare addestrati. Un’immagine che racconta moltissimo del rispetto di cui sono capaci questi splendidi animali anche in occasioni difficili come quella che stanno vivendo. (G. M.)