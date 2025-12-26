8.6 C
Ucraina verso nuova fase con Stati Uniti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che incontrerà presto il leader statunitense Donald Trump nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra. Questo incontro rappresenta un possibile punto di svolta nella strategia diplomatica di Kiev, poiché il confronto diretto con Trump potrebbe influenzare l’orientamento futuro del sostegno statunitense all’Ucraina.

Gli Stati Uniti sono stati il principale alleato di Kiev fin dall’inizio della guerra, fornendo aiuti militari e finanziari decisivi. Le visite di Zelensky a Washington e i suoi interventi davanti al Congresso hanno contribuito a rafforzare il ruolo americano come garante della sicurezza ucraina. Inoltre, Zelensky ha anche incontrato i vertici della Unione europea e della Nato a Bruxelles, spingendo per l’adesione all’Ue e per un maggiore coordinamento politico e militare tra i Paesi membri.

Zelensky ha anche costruito un dialogo costante con le principali potenze europee, come la Germania, la Francia e il Regno Unito, e ha trovato un sostegno politico compatto nei Paesi dell’Europa orientale e baltica. La diplomazia ucraina si è spinta anche oltre l’Occidente, con Zelensky che ha portato la guerra sui tavoli dell’Onu, del G7 e del G20, cercando di coinvolgere i Paesi del Sud globale e di contrastare la posizione russa sul piano internazionale.

L’annunciato incontro con Trump si inserisce dunque in un percorso diplomatico lungo e articolato, fatto di viaggi, vertici e pressioni politiche. Per Zelensky, la partita resta aperta: il futuro del conflitto dipenderà non solo dall’evoluzione sul campo, ma anche dalla capacità di mantenere l’Ucraina al centro dell’agenda internazionale.

