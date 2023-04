Ucraina verso le Unioni Civili

Quando nel lontano 2015 in Italia il Partito Democratico aveva proposto la legge sulle Unioni Civili (passata con fatica nel 2016, grazie a Monica Cirinnà) i politici contrari sostenevano che ci fossero “altre priorità”. Le stesse “altre priorità” che ci sono state lo scorso anno quando è stato affossato il DDL Zan, ovvero la legge contro l’omofobia. Una scusa che non è stata adottata dall’Ucraina che – nonostante sia sotto le bombe russe da oltre un anno – ha deciso di portare avanti una legge di civiltà. E pensare che loro sì che hanno “altre priorità” al momento.

“Lo scorso Luglio il paese era già sotto le bombe russe da cinque mesi, quando si fece largo sui media la notizia che una petizione a sostengo delle unioni civili aveva raccolto più di 30.000 firme, in un paese dove una proposta popolare che raccolga almeno 25.000 adesioni deve per legge essere inoltrata dal premier al parlamento”. – Si legge su Gay.it – “Lo scorso Febbraio la deputata Inna Sovsun, del partito liberale Holos che oggi è all’opposizione, ha presentato un disegno di legge per le civil partnership, annunciando su Twitter che diventerà legge entro fine anno. Sovsun ha sottolineato che il 56% degli Ucraini è oggi a favore del riconoscimento di diritti alle coppie dello stesso sess0”.