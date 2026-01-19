Ucraina verso la fine della guerra con la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che sono in corso i lavori sui documenti necessari per porre fine alla guerra con la Russia dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina tenutisi a Miami. Zelensky ha affermato che si sono svolti “diversi round” di colloqui e che, se i funzionari americani approveranno le proposte, gli Stati Uniti e l’Ucraina potrebbero firmare i documenti al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera.

Zelensky ha inoltre dichiarato che se i russi volessero realmente porre fine alla guerra, dovrebbero concentrarsi sulla diplomazia e non sui missili, sui blackout e sui tentativi di danneggiare le centrali nucleari ucraine.