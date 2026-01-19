12.4 C
Roma
lunedì – 19 Gennaio 2026
Politica

Ucraina verso la fine della guerra con la Russia

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che sono in corso i lavori sui documenti necessari per porre fine alla guerra con la Russia dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina tenutisi a Miami. Zelensky ha affermato che si sono svolti “diversi round” di colloqui e che, se i funzionari americani approveranno le proposte, gli Stati Uniti e l’Ucraina potrebbero firmare i documenti al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera.
Zelensky ha inoltre dichiarato che se i russi volessero realmente porre fine alla guerra, dovrebbero concentrarsi sulla diplomazia e non sui missili, sui blackout e sui tentativi di danneggiare le centrali nucleari ucraine.

Articolo precedente
Lazio Nuoto femminile vince a Santa Maria Capua Vetere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.