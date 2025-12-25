9.8 C
Roma
giovedì – 25 Dicembre 2025
Politica

Ucraina verso elezioni

Da stranotizie
Ucraina verso elezioni

Il parlamento ucraino sta lavorando all’organizzazione delle prossime elezioni, come annunciato dal primo vicepresidente della Rada, Oleksandr Kornienko. La prima riunione online del gruppo di lavoro sulla preparazione delle elezioni e dei referendum durante la legge marziale e nel periodo post-bellico è prevista per le ore 13 del 26 dicembre.

Circa 60 persone sono già state incluse nel gruppo di lavoro, con 2 deputati per ciascuno dei partiti e gruppi parlamentari, 10 esponenti di organizzazioni pubbliche, membri dell’esecutivo e delle forze dell’ordine.

Articolo precedente
Tennis Australia United Cup
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.