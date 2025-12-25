Ucraina verso elezioni

Il parlamento ucraino sta lavorando all’organizzazione delle prossime elezioni, come annunciato dal primo vicepresidente della Rada, Oleksandr Kornienko. La prima riunione online del gruppo di lavoro sulla preparazione delle elezioni e dei referendum durante la legge marziale e nel periodo post-bellico è prevista per le ore 13 del 26 dicembre.

Circa 60 persone sono già state incluse nel gruppo di lavoro, con 2 deputati per ciascuno dei partiti e gruppi parlamentari, 10 esponenti di organizzazioni pubbliche, membri dell’esecutivo e delle forze dell’ordine.