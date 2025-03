Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di essere ”molto arrabbiato con Putin” e ha minacciato di ”mettere dazi sul petrolio russo” se non si raggiunge un accordo per fermare il conflitto in Ucraina. Durante un’intervista con Nbc News, Trump ha espresso la sua indignazione per le critiche di Putin sulla credibilità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando l’urgenza di risolvere la situazione.