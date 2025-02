Ucraina, Trump a Macron: La Proposta di Forze di Pace Europee per Accelerare la Fine del Conflitto

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato al presidente francese Emmanuel Macron che crede che Vladimir Putin accetterà l’idea di forze di pace europee in Ucraina. Durante un recente incontro, Trump ha espresso fiducia nel fatto che il conflitto in corso potrebbe concludersi a breve. Secondo Trump, l’intervento delle forze di pace europee rappresenterebbe una soluzione promettente per il conflitto e potrebbe facilitare un accordo tra le parti coinvolte. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per garantire stabilità nella regione e per sostenere l’Ucraina durante questo periodo difficile. Trump ha esortato i leader europei a unirsi per affrontare la situazione e ha suggerito che un approccio unito potrebbe influenzare positivamente le decisioni di Putin. La conversazione tra i due leader evidenzia la volontà degli Stati Uniti e dell’Europa di lavorare insieme per evitare un ulteriore deterioramento della situazione e per promuovere la pace. La proposta di forze di pace rappresenta un passo significativo nel tentativo di raggiungere una risoluzione duratura al conflitto che ha coinvolto l’Ucraina negli ultimi anni.