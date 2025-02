Ucraina: Trump a Macron, la pace è vicina con l’intervento europeo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esposto al presidente francese Emmanuel Macron la sua convinzione che il leader russo Vladimir Putin accetterà l’invio di forze di pace europee in Ucraina. Durante la loro conversazione, Trump ha espresso ottimismo sul fatto che il conflitto in Ucraina potrebbe giungere a una conclusione rapida. Ha sottolineato l’importanza di un intervento internazionale per stabilizzare la situazione e facilitare un cessate il fuoco. Trump ha anche made a pour l’unità tra i paesi europei, evidenziando come una risposta collettiva sarebbe fondamentale per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione. Il presidente americano ha esortato Macron a collaborare con altri leader europei per esplorare tutte le opzioni possibili per mettere fine alla guerra. La proposta di inviare forze di pace è stata vista come un passo importante per migliorare la situazione umanitaria e promuovere un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte nel conflitto. La speranza di Trump è che un’iniziativa del genere possa portare a un rapido ritorno alla pace e alla normalità in Ucraina.