domenica – 12 Ottobre 2025
Ucraina trionfa a Reykjavik: un festival di gol emozionante

Da StraNotizie
Ucraina trionfa a Reykjavik: un festival di gol emozionante

A Reykjavik si è svolto un festival del gol, con l’Ucraina protagonista della serata. La squadra ha segnato otto gol, di cui cinque realizzati da giocatori di Serie A. I tra i protagonisti spiccano il genoano Ruslan Malinovskyi e l’attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson, entrambi autori di una doppietta. A segno anche l’altro giocatore del Genoa, Ellertson, che ha contribuito erroneamente con un liscio al gol del 2-1 per l’Ucraina.

Con questa vittoria, l’Ucraina ha conquistato il secondo posto nel gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali. La prestazione positiva ha reso felici anche gli allenatori delle squadre di Serie A, Patrick Vieira e Stefano Pioli. Tra colpi di genio e errori, il match ha offerto momenti avvincenti, visibili nel video riassuntivo disponibile.

