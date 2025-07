Ucraina sotto attacco: ultimi bombardamenti e bilancio drammatico

Nelle ultime ore, l’Ucraina ha subito una serie di attacchi aerei russi che hanno aggravato ulteriormente la situazione nel paese. Lutsk, nel nord-ovest, è stata una delle località più colpite; il sindaco della città, Ihor Polishchuk, e il capo dell’amministrazione regionale di Volyn, Ivan Rudnytskyi, hanno confermato un bombardamento intenso con droni e missili, definito come l’offensiva più significativa dall’inizio del conflitto. I raid hanno causato incendi e rilevanti danni materiali, ma fortunatamente non si hanno notizie di vittime.

Parallelamente, nel Donetsk, gli attacchi sono stati altrettanto devastanti, con il governatore Vadim Filashkin che ha riportato almeno tre morti e undici feriti. Da quando è iniziato il conflitto su scala ampia, la Russia ha causato la morte di oltre 3.327 civili in questa regione e ha rapito più di 7.491 persone, escludendo i dati di Mariupol e Volnovakha.

Questi eventi fanno parte di un attacco generalizzato che ha come obiettivo le infrastrutture critiche in tutta l’Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i bombardamenti stanno mirano in particolare alle reti energetiche, causando blackout e danni significativi. Le autorità ucraine, sotto l’egida del ministro della Difesa Rustem Umerov, stanno potenziando le difese a lungo raggio per fronteggiare le minacce russe, sostenute dalla recente fornitura di missili Atacms da parte degli Stati Uniti.

Le conseguenze degli attacchi hanno intensificato la crisi umanitaria e aumentato l’attenzione internazionale sulla questione, con le autorità europee che hanno condannato tale escalation, definendo le azioni russe crimini di guerra.