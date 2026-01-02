Ucraina: russo non più lingua protetta

Il parlamento ucraino, noto come Rada, ha approvato un emendamento che rimuove il russo dall’elenco delle lingue protette dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Ciò è avvenuto il 3 dicembre, secondo quanto riportato dal Kiev Independent.

L’approvazione di questo emendamento rappresenta un passo significativo nella politica linguistica dell’Ucraina. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è uno strumento internazionale che mira a proteggere e promuovere le lingue minoritarie in Europa. La rimozione del russo da questo elenco potrebbe avere implicazioni per la comunità russofona in Ucraina.

Il russo è una lingua ampiamente parlata in Ucraina, in particolare nelle regioni orientali e meridionali del paese. La decisione del parlamento ucraino potrebbe essere vista come un tentativo di ridurre l’influenza russa nel paese e di promuovere l’uso della lingua ucraina come lingua nazionale.