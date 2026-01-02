11.9 C
Ucraina: russo non più lingua protetta

Da stranotizie
Il parlamento ucraino, noto come Rada, ha approvato un emendamento che rimuove il russo dall’elenco delle lingue protette dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Ciò è avvenuto il 3 dicembre, secondo quanto riportato dal Kiev Independent.

L’approvazione di questo emendamento rappresenta un passo significativo nella politica linguistica dell’Ucraina. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è uno strumento internazionale che mira a proteggere e promuovere le lingue minoritarie in Europa. La rimozione del russo da questo elenco potrebbe avere implicazioni per la comunità russofona in Ucraina.

Il russo è una lingua ampiamente parlata in Ucraina, in particolare nelle regioni orientali e meridionali del paese. La decisione del parlamento ucraino potrebbe essere vista come un tentativo di ridurre l’influenza russa nel paese e di promuovere l’uso della lingua ucraina come lingua nazionale.

