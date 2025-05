Ucraina-Russia: Meloni incontra Erdogan prima dei negoziati

La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. La notizia è stata comunicata da Palazzo Chigi. Durante la conversazione, Meloni e Erdoğan hanno affrontato le prospettive diplomatiche legate ai negoziati di pace tra Ucraina e Russia, che si potrebbero tenere a Istanbul, e hanno riaffermato il loro impegno per una pace giusta e duratura in Ucraina.

La presidente del Consiglio ha espresso gratitudine a Erdoğan per l’impegno della Turchia nel favorire una soluzione negoziata al conflitto. Ha anche sottolineato l’aspettativa che la Russia risponda positivamente all’invito per colloqui ad alto livello, analogamente a quanto ha già fatto l’Ucraina, e ha richiesto un cessate il fuoco totale e incondizionato della durata di 30 giorni come segnale concreto di disponibilità alla pace.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com