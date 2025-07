L’attuale conflitto in Ucraina continua a presentare sfide significative per le forze ucraine, con recenti avanzamenti delle truppe russe nella regione. Secondo il monitoraggio del sito open-source DeepState, le forze russe hanno spostato le loro posizioni fino a otto chilometri dai confini sud-orientali e sud-occidentali di una città strategica, avanzando lentamente ma in modo costante, nonostante significative perdite.

Nel contesto di questo conflitto, la vita quotidiana nelle città colpite va avanti. I mercati rimangono operativi, anche se molti cittadini si mostrano cauti nel farsi riprendere, per timore di essere considerati filorussi in caso di occupazione. Tuttavia, un punto critico rimane la mancanza di personale nelle forze armate ucraine, come evidenziato da un comandante locale. Molti veterani si sentono esausti e desiderano essere sostituiti, ma non ci sono nuovi reclutamenti.

Le forze rimaste operano in condizioni difficili; spesso si trovano a collaborare in coppie per garantire la sicurezza delle posizioni, ricevendo rifornimenti tramite droni durante le ore di bassa visibilità. Questi droni sono in grado di trasportare materiali essenziali per i difensori, ma le posizioni avanzate sono vulnerabili agli attacchi aerei, rendendo necessarie lunghe marce per portare munizioni e attrezzature.

Inoltre, le nuove unità di droni russe, note come “Rubicon”, si mostrano particolarmente esperte nel neutralizzare i droni ucraini. Il comunicato tra le autorità e le forze sul campo sembra inadeguato, con un generale disagio tra le truppe riguardo alla mancanza di informazioni. Questa situazione ha generato una pesante stanchezza tra i soldati, i quali avvertono come l’arduo contesto non venga compreso da chi è al di fuori della guerra.