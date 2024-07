Ucraina, Putin rifiuta proposta di cessate il fuoco di Orban. Ue dura sull’incontro

– Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il premier ungherese Viktor Orban oggi al Cremlino ribadendo di essere pronto a fermare la guerra se gli ucraini ritireranno le truppe dalle quattro regioni rivendicate dalla Russia e si impegneranno a non entrare nella Nato. Il colloquio con il primo ministro Orban è stato “franco e utile”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una conferenza stampa congiunta. “La Russia e l’Ungheria continuano il dialogo nell’attuale difficile situazione geopolitica, questo è importante”, ha aggiunto.

Putin ha poi fatto sapere di aver rifiutato la proposta del primo ministro ungherese su un cessate il fuoco in Ucraina per facilitare l’apertura di negoziato. La Russia vuole “una piena e definitiva conclusione del conflitto“, ha dichiarato. “Le posizioni di Mosca e Kiev sono molto distanti l’una dall’altra, bisogna fare molto per avvicinarsi alla fine del conflitto”, ha dichiarato Orban. “Per l’Europa la pace è la cosa più importante”, ha aggiunto, “riteniamo che il compito principale dei prossimi sei mesi della nostra presidenza” di turno dell’Ue “sia la lotta per la pace”. Ha spiegato poi di avere deciso di andare a Mosca perché “l’Europa ha bisogno di pace”.

Orban ha sottolineato di non avere un mandato dell’Unione per trattare sul conflitto in Ucraina. “Non ho un mandato, sto semplicemente visitando posti dove è in corso una guerra che può avere un impatto sull’Ungheria e pongo delle domande”, ha spiegato Orban ad una radio russa. L’Ungheria, ha dichiarato Orban, sa qual è il suo posto e che saranno “i grandi Paesi” a decidere, ma vorrebbe “incoraggiare le parti” a trovare una soluzione. La visita del premier ungherese a Mosca avviene “su sua iniziativa” ed è stata concordata “due giorni fa”, ha precisato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

“La visita del primo ministro Viktor Orbán a Mosca si svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia”, ha sottolineato anche l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell. La visita di Orban a Mosca “mette in dubbio” il tradizionale viaggio della Commissione Europea nel Paese che ha la presidenza di turno, ovvero l’Ungheria, che è stato messo in programma “per dopo l’estate”. Ha dichiarato il portavoce dell’esecutivo europeo Eric Mamer. “Qualunque sia il messaggio inviato dagli ungheresi riguardo al viaggio, tutto sulla sostanza di questo viaggio non è quello giusto. Si tratta di pacificazione, non di pace e crediamo che ciò mini l’unità e la determinazione che dobbiamo dimostrare affinché questa guerra finisca”, ha aggiunto Mamer nel corso di un briefing con la stampa in merito al viaggio del premier ungherese Viktor Orban a Mosca.