Ucraina, Meloni riceve Zelensky: “Sostegno totale a Kiev”

L’Italia ha confermato il suo pieno sostegno all’Ucraina durante un recente incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tenutosi il 9 gennaio a Palazzo Chigi. Meloni ha espresso solidarietà per le vittime dei bombardamenti russi e ha riaffermato il “sostegno a 360 gradi” dell’Italia alla legittima difesa dell’Ucraina. Ha sottolineato l’importanza di mettere Kiev nelle migliori condizioni per raggiungere una pace giusta e duratura.

Zelensky ha ringraziato l’Italia e il popolo italiano per il loro incrollabile supporto, affermando che insieme si può arrivare a una pace equa e rafforzare le posizioni collettive. Durante il colloquio, i due leader hanno discusso di temi cruciali tra cui “il rafforzamento della sicurezza” dell’Ucraina, gli sviluppi globali e la preparazione per la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina, che si svolgerà a Roma quest’anno.

Il presidente ucraino è giunto in Italia dopo un volo dalla Germania, dove aveva partecipato a una riunione del Gruppo di Contatto a Ramstein, ricevendo un nuovo pacchetto di 500 milioni di dollari in aiuti militari dagli Stati Uniti. La sua agenda in Italia includeva un vertice a tre programmato per sabato a Villa Doria Pamphilj con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Tuttavia, questo incontro è stato annullato a causa degli incendi in California che hanno portato Biden a cancellare la sua visita in Italia.

Nonostante l’annullamento del vertice, è confermato un incontro venerdì mattina al Quirinale tra Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella, previsto per le 10. Si prevede che Zelensky lasci Roma intorno all’ora di pranzo. L’incontro di Meloni e Zelensky rappresenta un passo fondamentale nel rafforzare le relazioni tra Italia e Ucraina, evidenziando l’impegno italiano nel sostenere la nazione ucraina in questo momento critico. La cooperazione internazionale e il dialogo tra i due paesi sono visti come elementi chiave nella ricerca di una soluzione pacifica e nella stabilizzazione della regione.