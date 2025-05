Ucraina: Meloni parla alla riunione di Tirana

Al vertice della Comunità Politica Europea a Tirana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito l’urgenza di porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che la pace europea dipende dalla sua realizzazione. Ha chiesto un cessate il fuoco completo, incondizionato e immediato per fermare le uccisioni e agevolare la diplomazia.

Durante il summit, Zelensky ha avuto un colloquio con vari leader, tra cui Donald Trump, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, evidenziando la prontezza dell’Ucraina a negoziare per la pace e sottolineando che in caso di rifiuto russo, sono necessarie sanzioni severe. La premier italiana Giorgia Meloni ha confermato il sostegno a Kiev e l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco incondizionato, rimanendo ferma sulla posizione dell’Italia di non inviare truppe in Ucraina.

Macron ha sottolineato l’importanza dell’unità europea contro la Russia, dichiarando che la Francia sta preparando nuove sanzioni in coordinamento con gli Stati Uniti, specie in risposta alla mancata presenza di Putin ai colloqui di Istanbul. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha evidenziato l’impatto delle sanzioni attuali e che l’UE è pronta a implementarne di nuove per costringere Putin a negoziare.

Il prossimo martedì, il Consiglio Affari Esteri dell’UE approverà un nuovo pacchetto di sanzioni, comprendente 75 entità e quasi 200 navi, per contrastare le violazioni russe e favorire il ripristino della pace.

