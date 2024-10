Ucraina, Meloni incontra Zelensky: “L’Italia è sempre con Kiev”

L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina finché sarà necessario, afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni sottolinea che l’Ucraina, aggredita illegalmente dalla Russia 959 giorni fa, non è sola. La premier evidenzia le severe condizioni in cui vive il popolo ucraino, che affronta bombardamenti indiscriminati e gravi carenze di energia elettrica. “Il nostro dovere è aiutare un popolo che desidera libertà e autonomia nel scegliere il proprio futuro”, dice Meloni, insistendo che l’Italia ha fatto e continuerà a fare tutto il possibile per supportare l’Ucraina.

Meloni sostiene che l’Italia è nel giusto lato della storia e che la protezione delle regole di convivenza è essenziale per garantire un futuro di pace a tutti. Promuovere un tavolo di pace non deve significare resa, ma richiede un supporto militare e per il settore energetico, quest’ultimo considerato una priorità. Inoltre, Meloni indica che durante l’incontro si è discusso dell’importanza di rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina per salvaguardare vite e infrastrutture.

Il presidente Zelensky ha presentato le sue idee per un percorso verso una pace giusta e ha discusso delle esigenze immediate dell’Ucraina. L’Italia si impegna a sostenere l’industria della difesa ucraina e rafforzare quella europea. Meloni esprime la necessità di coinvolgere attori internazionali per persuadere la Russia a negoziare in buona fede e riconosce l’importanza di mantenere una risposta ferma contro l’aggressione russa.

Infine, Meloni annuncia un’importante iniziativa: la prossima “Ukraine Recovery Conference” si terrà a Roma il 10 e 11 luglio 2025, un evento fondamentale per l’Italia, impegnata nella ricostruzione dell’Ucraina e nel supporto a un futuro di pace e prosperità in Europa. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione e la stabilità dell’Ucraina nel contesto europeo, dimostrando l’impegno a lungo termine dell’Italia nella crisi ucraina.