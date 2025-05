Ucraina, Meloni ai leader Ue a Kiev: “Urgente cessate il fuoco totale”

Videocollegata con Kiev, la premier Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione dei leader europei per sostenere l’Ucraina nel perseguire una pace giusta e duratura. Palazzo Chigi ha comunicato che la riunione ha rinnovato l’urgenza di un cessate il fuoco totale di 30 giorni, auspicando una risposta positiva da parte della Russia. Si è ribadita l’importanza della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, prevista in Italia a luglio.

Tra i partecipanti si sono trovati il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e il premier polacco Donald Tusk, che hanno discusso con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di pace e sicurezza. I leader hanno concordato sulla necessità di coordinare gli sforzi per un piano di cessate il fuoco di 30 giorni, sottolineando la volontà di sostenere i colloqui di pace.

Macron ha evidenziato l’importanza della risposta collettiva contro l’aggressione russa, esprimendo che un cessate il fuoco completo è fondamentale per una pace duratura. Ha avvertito che se Mosca non accetta, la pressione aumenterà. Anche Merz ha minacciato severe sanzioni se la Russia rifiutasse il cessate il fuoco, promettendo ulteriore supporto all’Ucraina.

Infine, il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha annunciato che Kiev è pronta per un cessate il fuoco incondizionato da lunedì, se la Russia accetta e vengono implementati sistemi di controllo adeguati, aprendo la strada a futuri negoziati di pace.

