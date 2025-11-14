14.5 C
Ucraina, M5S: Diplomazia contro l’attacco russo a Kiev

Il Movimento 5 Stelle ha condannato l’attacco missilistico russo su Kiev, evidenziando l’impatto devastante sulle zone residenziali e il numero crescente di vittime civili. I rappresentanti del M5S, Francesco Silvestri e Bruno Marton, sottolineano l’urgenza di una risposta diplomatica per fermare l’escalation del conflitto, ritenendo fallimentari le strategie militari adottate fino ad ora.

Una considerazione significativa proviene dall’ex ministro degli Esteri ucraino Kuleba, che ha recentemente cambiato posizione sostenendo che l’invio di armi non è sufficiente. Egli afferma che la fine della guerra dipenderà da un negoziato complessivo piuttosto che da una continua fornitura di armamenti. Accusano i leader europei, incluso Giorgia Meloni, di perseverare in un approccio bellicoso, contribuendo così a un’escalation della violenza che danneggia ulteriormente il popolo ucraino.

I leader del M5S propongono un cambio di strategia: anziché inviare più armi, chiedono all’Europa di inviare un inviato speciale a Mosca per discutere un piano di pace europeo. L’obiettivo sarebbe quello di persuadere Putin a valutare i vantaggi di fermare il conflitto, evitando ulteriori sofferenze per l’Ucraina. Sottolineano l’importanza di trovare compromessi per salvaguardare il paese da una situazione ancor più drammatica, frutto della follia bellicista sia russa che occidentale.

