Ucraina, le condizioni di Trump e il momento difficile: le parole di Meloni

Sul conflitto tra Ucraina e Russia, la premier Giorgia Meloni ha espresso la sua preoccupazione durante un’intervista su Rai1, sottolineando che le decisioni in questo contesto sono complesse e devono essere ponderate con calma. Per Meloni, la priorità è difendere l’interesse nazionale italiano, evitando divisioni all’interno dell’Occidente, poiché ciò indebolirebbe tutti. Ha sottolineato l’importanza di discutere apertamente le sfide che Europei, Stati Uniti e Occidente devono affrontare, inclusa la questione della pace in Ucraina.

Meloni ha affermato che l’obiettivo comune è raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, garantendo che non ci siano future minacce di guerra. Ha dichiarato che è fondamentale costruire una pace che offra sicurezza all’Ucraina, utile non solo per il paese ma anche per i paesi europei e per Trump, che non può permettersi di firmare accordi vulnerabili.

Riguardo alle accuse di non aver difeso Zelensky, Meloni ha ribadito il suo impegno nel lavoro di ricomposizione e ha criticato le polemiche inutili. Ha anche espresso le sue riserve sull’idea di inviare soldati europei in Ucraina, affermando che l’Italia non parteciperà a tale iniziativa e sottolineando la complessità e l’efficacia di simili decisioni.

Infine, Meloni ha dichiarato che l’Italia ha un interesse contrario alle politiche di dazi annunciate da Trump, e ha garantito che farà tutto il possibile per opporsi a qualsiasi misura che possa nuocere agli interessi italiani, in quanto nazione esportatrice.