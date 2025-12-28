7 C
Ucraina: Lavrov accusa l’Occidente

Da stranotizie
Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato in un’intervista all’agenzia Tass che gli scandali di corruzione in Ucraina non sembrano preoccupare l’Occidente. Secondo Lavrov, nonostante questi scandali vengano notati a Bruxelles e in altre capitali europee, essi non impediscono di continuare a utilizzare il regime di Kiev come strumento militare contro la Russia. In sostanza, gli “occhi dell’Occidente” sono chiusi di fronte a questi problemi interni dell’Ucraina, permettendo di proseguire con la strategia di utilizzare il paese come “ariete militare” contro la Russia.

