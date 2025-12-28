Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato in un’intervista all’agenzia Tass che gli scandali di corruzione in Ucraina non sembrano preoccupare l’Occidente. Secondo Lavrov, nonostante questi scandali vengano notati a Bruxelles e in altre capitali europee, essi non impediscono di continuare a utilizzare il regime di Kiev come strumento militare contro la Russia. In sostanza, gli “occhi dell’Occidente” sono chiusi di fronte a questi problemi interni dell’Ucraina, permettendo di proseguire con la strategia di utilizzare il paese come “ariete militare” contro la Russia.