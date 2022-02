”Pace all’Ucraina per ora e per sempre”. Così Andrea Riccardi, fondatore di Sant’Egidio, al termine della predicazione nella basilica di Santa Maria in Trastevere dove si è svolta stasera la veglia di preghiera, promossa dalla Comunità dopo i primi bombardamenti in Ucraina. Centinaia le persone giunte per il momento di preghiera (la chiesa ha raggiunto la capienza massima, sempre con il rispetto del distanziamento). Presenti alcuni parlamentari, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il già ministro Graziano Delrio. Presenti anche i rappresentanti delle ambasciate presso la Santa Sede di Ucraina, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Italia, Croazia, Ungheria, Olanda ed Unione Europea.

La veglia di preghiera è stata seguita via streaming da migliaia di persone in tutti i Paesi del mondo dove è presente la comunità di Sant’Egidio.