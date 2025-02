Ucraina, la reazione dell’Italia all’attacco di Trump contro Zelensky

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha commentato le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump su Volodymyr Zelensky, definendole un conflitto verbale che non coinvolge l’Europa. Tajani ha sottolineato che l’obiettivo principale è garantire una pace giusta e mantenere la calma nella situazione attuale, evitando polemiche inutili. Ha dichiarato che Zelensky è un presidente legittimo, eletto e sostenuto dagli Stati Uniti, anche durante l’amministrazione Trump, che aveva facilitato la sua visita in Europa. Tajani ha ipotizzato che le dure parole di Trump possano derivare dalla reazione di Zelensky all’incontro tra americani e russi in Arabia Saudita, e ha esortato a lavorare per la pace piuttosto che lasciarsi coinvolgere in scontri verbali.

D’altra parte, Matteo Salvini ha espresso il suo sostegno per le azioni di Trump nel tentativo di porre fine alla guerra, affermando che il suo giudizio su Zelensky non è quello che conta, ma piuttosto le azioni concrete. Salvini ha criticato l’attacco a Trump, ritenendolo dannoso per la pace, e ha messo in evidenza che Trump sembra ottenere risultati che altri leader, come Ursula von der Leyen e Joe Biden, non hanno conseguito in anni. Ha concluso affermando che la sua attenzione è rivolta ai fatti e spera che Trump continui il suo impegno. In sintesi, sia Tajani che Salvini riconoscono l’importanza della stabilità e della pace in Europa, anche se con approcci e punti di vista diversi riguardo a Zelensky e Trump.