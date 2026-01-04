Ucraina, la pace è lontana

Durante una conferenza stampa congiunta a Mar-a-Lago, Donald Trump ha informato il mondo che gli uomini che lo accompagnavano avevano mangiato bene. Intanto, il presidente ucraino Zelensky è rimasto in piedi ad ascoltare, nonostante la notte precedente i russi avessero attaccato Kiev con una pioggia di droni e missili. Trump ha anche affermato che il presidente Putin vuole la pace, dopo averlo sentito al telefono.

Tuttavia, secondo alcuni, l’affermazione di Trump non ha senso, poiché la storia non si fa con calcoli matematici. Inoltre, Trump può anche continuare a ripetere che senza lo stupido Biden questa guerra non sarebbe mai scoppiata, ma finché Putin non porrà fine alla sua aggressione, non ci saranno passi avanti verso la pace. I negoziatori americani possono architettare piani ingegnosi, ma se non-obbligato da una forza più grande, Putin non andrà mai a spiegare alle famiglie russe che la guerra è stata uno scherzo.

Il presidente ucraino Zelensky non ha motivo di accettare un accordo in cambio del progetto di Putin di sottomettere l’Ucraina intera. Il Paese di Zelensky è stato attaccato e distrutto, ma i suoi uomini hanno resistito a prezzo di sacrifici indicibili. Non ci sarà una soluzione diplomatica in Ucraina, quindi la soluzione sarà la stessa da quattro anni a questa parte: il fronte, a un certo punto, soccomberà. Forse soccomberà il versante ucraino, ma più probabilmente soccomberà il versante russo se Zelensky e il suo esercito guadagneranno tempo a sufficienza.

L’Europa dovrà sbloccare i 90 miliardi di aiuti militari che ha deciso di impegnare, e il Congresso degli Stati Uniti dovrà vedere molti altri deputati alzarsi in piedi e dire che l’Unione Sovietica è nemica degli Stati Uniti e che l’Ucraina è loro amica. Trump dovrà concretizzare l’espressione “la pace con la forza” per contrastare il presidente russo che lo sfida e lo minaccia. Non può esserci altra soluzione al di fuori di un rapporto di forze chiaramente ammesso, altrimenti il massacro proseguirà a tempo indefinito.