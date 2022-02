Alina Pash, incaricata a rappresentare l’Ucraina al prossimo Eurovision Song Contest, si è ritirata dalla competizione dopo che sui social è stata accusata apertamente di aver tenuto nel recente passato dei concerti in Crimea ed in Russia.

In seguito al contrasto fra Russia e Ucraina, infatti, il regolamento di Vidbir 2002 (lo show evento che elegge il rappresentante ucraino per l’Eurovision Song Contest), parla chiaro: nessun cantante candidato deve aver tenuto concerti in Russia, pena l’espulsione.

Ucraina, la cantante si ritira dall’Eurovision Song Contest

Alina Pash non ha mai ammesso di aver cantato a Mosca, ma nel dubbio si è ritirata ufficialmente come annunciato su Instagram.

“Sono una cittadina ucraina. Seguo le leggi dell’Ucraina, cerco di portare le tradizioni e i valori dell’Ucraina nel mondo. Ciò che questa storia si è rivelata non è affatto ciò che ho inserito nella mia canzone. Sono un’ artista, non un politico. Non ho un esercito di PR, manager, avvocati per resistere all’assalto di questo attacco e pressione, all’hackeraggio dei miei social network e alle minacce. Trovo inaccettabile che ci siano persone che parlino senza comprendere la situazione dimenticando la dignità di ogni cittadino ucraino”.

E ancora: